Picchia e palpeggia una donna al Piano: arrestato per violenza sessuale nella giornata internazionale contro la violenza di genere

ANCONA - Stava passeggiando con un?amica mentre si dirigeva verso al fermata del bus in via Cristoforo Colombo, al Piano. D?improvviso uno strattone alle spalle e poi la caduta a terra. Una pioggia di pugni e le mani che arrivano prima a palpeggiare i seni della donna, fino ad allungarsi verso le parti intime. Solo l?arrivo della volante della polizia ha scongiurato il peggio.

Il salvataggio

All?arrivo degli agenti si è presentata subito una scena che non dava adito a dubbi. La donna, una 34enne ghanese, era ancora seduta a terra, tremante e in lacrime. Con la maglia strappata, il reggiseno a terra. Poco distante un uomo visibilmente ubriaco: un 46enne liberiano, che alla vista delle divise si è subito scagliato contro un agente. Ne è nata una colluttazione, con il poliziotto che ha tentato di tenere a distanza l?uomo brandendo lo sfollagente in dotazione. I due sono finiti a terra e negli attimi concitati il cittadino liberiano è riuscito ad impadronirsi dello sfollagente. Solo con l?aiuto dei colleghi, gli agenti di polizia sono riusciti ad immobilizzare l?uomo. Ma appena introdotto nell?auto di servizio ha continuato a dimenarsi forsennatamente. Atteggiamento che è proseguito anche in Questura.

La ricostruzione

La giovane ha raccontato agli agenti di aver avuto una relazione durata 4 anni con il suo aggressore. E che, una volta terminata, l?uomo non riusciva a farsene una ragione. E? bastato incontrarla per strada, mentre stava passeggiando con un?amica, per scatenare tutta la rabbia e il rancore. E complice una dose massiccia di alcolici, l?uomo è andato completamente fuori si sé cercando addirittura di violentare l?ex compagna sul marciapiede. Durante l?identificazione in Questura, tra l?altro, è emerso che l?aggressore era già sottoposto ad una misura di Daspo urbano. Dunque è stato arrestato per violenza sessuale e resistenza a pubblico ufficiale, nonché denunciato per violazione del Daspo urbano. L?uomo è stato così portato al carcere di Montacuto. Un gesto, quello del cittadino liberiano, che assume un significato ancora più preoccupante in quanto commesso proprio nella giornata internazionale contro la violenza di genere. Nell?ultimo anno sono state circa 69 le denunce per reati contro la libertà sessuale nella provincia di Ancona, e oltre 196 le denunce per maltrattamenti. Per il reato di stalking sono circa 107 le denunce pervenute alle forze dell?ordine e trasmesse in Procura. Il Questore di Ancona ha emesso 21 procedimenti di ammonimento, su istruttoria della Divisione Anticrimine, per aiutare le donne a difendersi dai loro aggressori.