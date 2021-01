Pic-nic senza mascherina, multate 8 signore: «Non ci vedevamo da tanto tempo»

Si erano date appuntamento al parco cittadino per rivedersi dopo tanto tempo. Ma le regole non lo permettono e così queste otto donne hanno ricevuto una multa salata

Erano sedute in otto intorno ad un tavolo di legno al parco della Pace di Senigallia mentre mangiavano e chiacchieravano tranquillamente senza mascherina e distanziamento: il pic nic è costato caro alle otto donne di orgine georgiana multate dai carabinieri per aver violato le normative anti contagio.

L'episodio è accaduto ieri (giovedì 21 gennaio). Erano passate da poco le due del pomeriggio quando i militari che stavano passando in quella zona per dei controlli, hanno udito il vociare delle signore provenire dal grande parco cittadino. Quando si sono avvicinati, poi, hanno visto il banchetto all'aperto che avevano allestito le signore. Dai controlli è emerso che tutte e otto le donne svolgevano la professione di badante, avevano tra i 44 e i 61 anni e nessuna di loro risiedeva nella città roveresca. Le signore hanno spiegato ai carabinieri che si erano date appuntamento in quel luogo per riunirsi dopo tanto tempo che non si vedevano. A nulla però sono valse le loro giustificazioni ed è scattata per ognuna la sanzione di 400 euro.