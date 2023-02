Piazza Ugo Bassi: da lunedì partono i lavori sulla corsia dei bus: tutte le info

ANCONA - Cominceranno lunedì 27 febbraio i lavori sulla corsia bus attualmente chiusa di piazza Ugo Bassi, per il rafforzamento del tratto antistante alla pensilina, di fronte all'ex farmacia. Lo comunica l'assessore alle Manutenzioni e viabilità Stefano Foresi, che spiega che si tratta della realizzazione di cordoli stradali in cemento armato uguali quelli già realizzati nella corsia adiacente. Il lavoro servirà a riqualificare strutturalmente il tratto, in ragione dell'intenso traffico dei mezzi pesanti del TPL.

L'intervento avrà una durata massima di 60 giorni ed è a cura della Direzione Manutenzioni, con fondi PNRR. Non ci sarà impatto sul traffico delle auto in quanto le opere sono circoscritte alla zona bus.