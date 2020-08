Restyling piazza Salvo d’Acquisto, si parte: «I soldi ci sono, possiamo intervenire»

«Su piazza Salvo d’Acquisto abbiamo messo il nostro occhio». L’assessore Stefano Foresi replica all’interrogazione del consigliere M5S Gianluca Quacquarini sul destino del restyling della piazza. «I fondi ci sono e sono disponibili, parliamo di circa 40mila euro- ha detto l’assessore- adesso possiamo intervenire». Foresi ha ripercorso gli ultimi interventi, quello del 28 luglio con la sostituzione della pompa della fontana, la sistemazione della griglia d’ingresso, di alcuni punti luce. Poi ha elencato i prossimi interventi che verranno definiti, nelle modalità operative, in un incontro con il personale del magazzino comunale previsto per lunedì. «Abbiamo previsto la sistemazione della pavimentazione, il rifacimento delle copertine sui muretti, che i vandali ci hanno staccato. Le faremo in cemento- ha detto Foresi- sempre i vandali hanno rotto le panchine e le sistemeremo. Infine sistemeremo i parapetti. Tutti questi lavori sono stati catalogati, dobbiamo solo programmare gli interventi».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Certe volte penso che in consiglio comunale voi assessori possiate registrare gli interventi e metterlo in loop perché dite sempre le stesse cose». Queacquarini, nella replica, ha ricordato anche lo stato del ponte chiuso da anni: «Sotto ci passano regolarmente pedoni e automobile, ma voi siete partiti dalla fontana».