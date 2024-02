Ubriachi privi di sensi e risse, doppio intervento in piazza Rosselli. Due donne in ospedale

ANCONA - Due donne, di 48 e 51 anni, sono finite in ospedale a seguito di altrettanti interventi da parte degli operatori della Croce Gialla di Ancona in piazza Rosselli. Il primo caso questa mattina quando la 48enne è stata trovata priva di sensi con in mano una bottiglia di vodka. Gli operatori del 118 l'hanno caricata in ambulanza e trasporatata per accertamenti all'ospedale regionale di Torrette.

Il secondo intervento, sempre in mattinata, ha visto come protagonista una 51enne. La donna, secondo una prima ricostruzione dei soccorritori, è rimasta coinvolta in una collutazione con un'altra donna. La 51enne è stata raggiunta da un colpo all'addome che l'ha costretta al trasporto in ospedale. Anche per lei solo degli accertamenti ma nessuna grave conseguenza. Da chiarire le cause che hanno scatenato la rissa.