In tasca, oltre all'hashish, ha un coltello a serramanico: «E' un regalo di papà», denunciato

ANCONA - Trovato con l'hashish e un coltello a serramanico in piazza Roma. I poliziotti hanno sprpreso un 21enne kenyano mentre cercava di nascondersi alla vista degli agenti stessi. Sull'orecchio aveva una sigaretta artigianale con dell'hashish, in tasca ulteriore sostanza dello stesso tipo. Aveva anche un coltello a serramanico con lama di 8 centimetri ben affilata, di cui non è riuscito a spiegare in modo cnvincente il possesso. Ha detto solo che si trattava di un regalo del padre. Oltre alla sanzione per detenzione di sostanza per uso personale, risponderà anche di porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere. Anche il ragazzo che era con lui è stato sanzionato per uso personale di sostanza stupefacente, perché trovato con hashish nella tasca.