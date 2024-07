Riqualificazione e pedonalizzazione di piazza della Repubblica, i lavori sono prossimi a iniziare

ANCONA – Inizieranno entro la prima metà di luglio i lavori di riqualificazione di piazza della Repubblica. L’atto ufficiale è stato approvato ieri dalla giunta comunale. Il cantiere occuperà un’area delimitata fino allo scalo Vittorio Emanuele. Per la precisione i lavori dovrebbero iniziare tra il 10 e il 15 di luglio. Il costo complessivo dei lavori, finanziati con somme derivanti dalla voce ‘avanzo centro storico’, è di 50 mila euro.

La volontà degli amministratori, espressa nella riunione del 4 luglio, è quella di andare in direzione della realizzazione di una piazza completamente pedonale con relative modifiche alla viabilità veicolare. Dopo mesi di studi su progetti vari, l’assessore ai Lavori pubblici Stefano Tombolini ha visionato il progetto di fattibilità tecnico economica finale, comprensivo di un ulteriore studio preliminare e di una analisi sul traffico veicolare e pedonale. Si è così deciso di procedere in maniera sperimentale nella prima fase, tenendo in considerazione anche il G7 della Salute di inizio ottobre. L’obiettivo che ha guidato ogni scelta, si viene a sapere, è quello di eliminare tutti gli ostacoli alla completa fruizione della piazza da parte dei pedoni, compresa la delimitazione fisica dei percorsi veicolari e la sistemazione provvisoria di alcune parti della pavimentazione in cubetti di arenaria e la rimozione della pensilina posta al centro della piazza.

Pertanto tra gli interventi previsti figurano: lo smontaggio della pensilina e lo spostamento dell'area di sosta dei taxi, la sistemazione delle pavimentazioni stradali in pietra arenaria, l'eliminazione delle barriere architettoniche, la messa in opera di paletti para-pedonali, lo smontaggio e il posizionamento di elementi verticali elettronici e la messa in opera segnaletica verticale. Saranno inoltre eliminati gli stalli dedicati oggi alla sosta veloce posti davanti alla pensilina, fronte teatro delle Muse, e da via Gramsci si percorrerà l’uscita dalla città in linea diretta su largo Sacramento. I taxi verranno invece posizionati all’ingresso dello scalo portuale, davanti alla sede della Rai. In un secondo momento verrà eliminato il cassonetto Igenio, il quale sarà sostituito da uno più confacente alla storicità del luogo e posizionato su largo Sacramento, mitigato da una protezione in ferro.

A tal proposito il sindaco di Ancona Daniele Silvetti ritiene che «questo primo intervento anticipa un progetto più complesso che interesserà il centro storico. La piazza sarà restituita alla città, sarà vivibile e percorribile senza il passaggio attuale delle auto. A beneficiarne anche la viabilità, che non subirà gli attuali intasamenti perché da via Gramsci si proseguirà direttamente su largo Sacramento. Più consono anche il posizionamento dei taxi. Uno spazio che, anche per la presenza del teatro delle Muse, è fondamentale per dare di Ancona una immagine nuova».