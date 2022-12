Piazza del Papa, serata in beneficenza al Jet Set. Argenziano: «Dare a chi ha più bisogno»

ANCONA - Il fine è sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi del sociale. Per un giro di connessioni Dario Argenziano, titolare del Jet Set, locale di Piazza del Papa, è entrato in contatto con la Fondazione Salesi. E la prima cosa che gli è venuto in mente è stato organizzare un appuntamento nel suo locale al fine di devolvere parte dell’incasso alla onlus. Detto, fatto. L'evento si svolgerà stasera (26 dicembre) e al mixer ci saranno tre noti dj anconetani: Alfa, Jack e Diego. «Sono i dj di maggior richiamo in città per un target giovane - spiega Argenziano - ed è proprio su quella fascia d’età che mi piacerebbe far passare un messaggio di solidarietà». Tra l’altro, dopo la nascita della rete d’imprese dei locali di Piazza del Papa, certi eventi possono essere organizzati anche tenendo conto di un supporto logistico offerto da tutte le altre attività. «Infatti sto già pensando di organizzare in futuro altri eventi a sfondo benefico, ma coinvolgendo tutti i locali della piazza» annuncia Argenziano, che per la prossima iniziativa ha già in mente chi sarà il beneficiario. «Potremmo organizzare una raccolta di vestiti per la struttura di accoglienza di Padre Guido - dice Argenziano - mettendo insieme le forze di tutti i locali della piazza potremmo ottenere un grande risultato».