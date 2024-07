Piazza Medaglie d'oro, il mercato ambulante si sposterà di qualche metro

ANCONA – Novità per il mercato ambulante di piazza Medaglie d’oro. Qualche venditore sarà infatti costretto a spostarsi di qualche metro nel mese di luglio, a causa di alcuni lavori che andranno ad iniziare in quello che è noto come ‘l’immobile di piazza Medaglie d’oro’.

Così, oltre a prorogare l’ordinanza dirigenziale già emessa nel corso di quest’anno, la polizia locale ha disposto il divieto di sosta e di fermata davanti a piazza Medaglie d’oro numero 1. Il provvedimento sarà valido tutti i mercoledì e sabato del mese di luglio dalle ore 5 alle ore 14 e riguarderà i due stalli di sosta corrispondenti a subito dopo l’intersezione con via Saracini. Spetterà alla dirigenza del settore Trasporti e mobilità apporre l’adeguata segnaletica.