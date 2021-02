Piazza della libertà, interdizione alle auto per garantire la sicurezza dei pedoni

Già nell’ottobre 2018, completati i lavori di ristrutturazione di piazza della Libertà, la Giunta aveva approvato un atto che disponeva di non rilasciare nuovi passi carrabili e di non rinnovare quelli in scadenza

FALCONARA - Niente più auto in piazza della Libertà. La Giunta ha approvato nei giorni scorsi una delibera che vieta il transito dei veicoli nella parte pavimentata della principale piazza di Castelferretti, dove fino al dicembre scorso potevano accedere i mezzi diretti ai passi carrabili. La decisione è stata presa dopo che, il primo gennaio, è scaduta anche l’ultima concessione di passo carrabile. Nei giorni scorsi è partita l’installazione di una fioriera che si muoverà ‘a compasso’ per permettere l’ingresso da via Mauri dei soli mezzi di soccorso, mentre il resto del lato che si affaccia sulla strada sarà chiuso da paletti. Il divieto di transito sarà valido per tutto il corso della giornata.

Già nell’ottobre 2018, completati i lavori di ristrutturazione di piazza della Libertà, la Giunta aveva approvato un atto che disponeva di non rilasciare nuovi passi carrabili e di non rinnovare quelli in scadenza, né consentire subentri. In ogni caso negli ultimi mesi non sono state presentate richieste di rinnovo né di subentro. La decisione è stata presa per tutelare la pavimentazione della piazza, rinnovata di recente e per fare in modo che Castelferretti disponga di una piazza centrale completamente pedonalizzata, dove i cittadini possano intrattenersi in piena sicurezza e dove bambini e ragazzi possano giocare senza pericoli.

«I tempi sono ormai maturi per la pedonalizzazione della zona pavimentata di piazza della Libertà – dice l’assessore alla Viabilità Romolo Cipolletti – a servizio delle fasce più fragili della popolazione, come anziani e bambini, anche perché sono da tempo disponibili due grandi aree di sosta a servizio del centro del paese». Sempre in tema di sicurezza, appena saliranno le temperatura saranno asfaltate via XIV Luglio e piazza Albertelli, nel centro di Castelferretti.