«Può indossare la mascherina?»: si rifiuta di metterla sull'autobus e arriva la polizia

ANCONA - Blocca un intero autobus perché non vuole indossare la mascherina: è quanto accaduto sabato sera in piazza Kennedy.

Il conducente della Conerobus poco prima aveva allertato i poliziotti della presenza di alcuni passeggeri sprovvisti di dispositivi di protezione personale (obbligatori fino al 30 settembre per legge) a bordo. Tra i passeggeri c’era anche un uomo, 40enne anconetano, che si trovava a bordo del mezzo con una bambina di cinque anni. Lui, alla richiesta degli agenti, faceva finta di non sentire e ignorava i solleciti finché gli altri passeggeri non hanno iniziato a lamentarsi per il ritardo accumulato dal mezzo a causa sua. Gli uomini della Volante lo hanno identificato e multato per aver violato le normative anti Covid. Alla fine ha anche indossato la mascherina e l’autobus è finalmente ripartito.