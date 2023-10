Pulizia via Gramsci, via al restyling con la sostituzione delle panchine: nuove piantumazioni e muretti

FALCONARA - Parte la sostituzione degli arredi in piazza Gramsci: nella mattinata di oggi, lunedì 23 ottobre, gli operai comunali hanno cominciato la sostituzione delle 10 panchine presenti, in metallo, con sedute in legno e ghisa. Le panchine in ferro saranno recuperate per essere posizionate in altri luoghi della città. L’intervento rientra in un progetto di riqualificazione che interesserà anche il verde, con nuove piantumazioni nelle aiuole e la sostituzione della palma abbattuta tempo fa, perché attaccata dal punteruolo rosso. Già nei mesi scorsi le alberature di piazza Gramsci erano state oggetto di manutenzione, attraverso la riduzione della chioma. «L’amministrazione è attenta alla riqualificazione di tutte le piazze – è il commento dell’assessore al Decoro Romolo Cipolletti – partendo da piazza Catalani e piazza Mazzini. Compatibilmente con le risorse disponibili stiamo progettando la ristrutturazione delle altre e in piazza Gramsci, oltre al restyling del verde, si procederà anche al rifacimento dei muretti. Sarà sistemata inoltre la fontanella pubblica, imbrattata e danneggiata dai vandali. A questo proposito faccio appello al senso civico dei falconaresi e al rispetto dei beni pubblici».

Sempre in tema di decoro e manutenzioni, è stata completata l’asfaltatura delle strade interessate dalla posa della fibra per conto di Telecom. Gli interventi hanno interessato via Calabria, via La Costa, via Foscolo, via Marconi, via Parini, via Piemonte, via dello Stadio e via della Tecnica. In via Parini, in particolare, l’azienda che si è occupata della posa della fibra ha riasfaltato l’intera carreggiata. «In via Parini – spiega ancora l’assessore Cipolletti – era stata danneggiata gran parte della sede stradale e considerando che la sede stradale era già in situazione precaria, abbiamo ottenuto il rispristino dell’intera carreggiata».