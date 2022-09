Lavori di pulizia in piazza Garibaldi per evitare che la pietra si sfaldi

SENIGALLIA - Sono partiti il ieri (5 settembre) i lavori di pulizia e di protezione della pavimentazione di piazza Garibaldi, una superficie di circa 4.800 mq.

Erano stati previsti per 2018 ma all'epoca non vennero eseguiti pertanto allo scopo di evitarne il degrado e la sfogliatura superficiale della pietra si è reso necessario intervenire urgentemente.

I lavori prevedono l'applicazione di un prodotto protettivo ed idrorepellente in grado di ridurre la capacità di assorbimento dei liquidi e di limitare la sfogliatura superficiale della pietra, nonché di garantire un'efficace protezione nel tempo.



Prima di procedere all'applicazione di tale prodotto verrà eseguito un prelavaggio con asportazione dei residui di oli e gomme da masticare incrostate.

I lavori dureranno complessivamente 20 giorni in assenza di pioggia; nel caso dovesse piovere occorrerà invece attendere 4 giorni solari di asciugatura dall'ultimo giorno di pioggia. Il costo dei lavori è di 35mila euro.