Barriere architettoniche, locale di piazza del papa rischia lo stop dell’attività

ANCONA - Barriere architettoniche in un locale di piazza del papa, in seguito ai controlli dela polizia è scattata la segnalazione al Comune che valuterà se sarà possibile proseguire l’attività al pubblico. In corso Stamira il itolare di un locale aveva ampliato la propria area di somministrazione bevande senza autorizzazione e utilizzava uno spazio non idoneo con dj set per diffondere musica. E’ stato multato di 300 euro. Identificati circa 30 giovani nelle zone della movida cittadina. I controlli sono stati eseguiti dalla squadra Amministrativa e di Sicurezza della Polizia di Stato, dalle volanti e dalla polizia locale.