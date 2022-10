Schiaffo al titolare del locale e poliziotto afferrato alla gola: serata-caos in piazza del Papa

ANCONA - Prima colpisce a schiaffi il titolare del locale, poi afferra un poliziotto alla gola e infine ne colpisce un altro con un calcio sulla tibia. Un agente è andato in pronto soccorso ed è stato refertato con 5 giorni di prognosi. L’aggressore è un cittadino ucraino di 30 anni, che in preda ai fumi dell’alcol ha dato in escandescenze ieri in piazza del Papa.

A chiamare la polizia è stato il titolare del locale, che ha raccontato agli agenti di aver ricevuto uno schiaffo sul volto dal cliente senza motivo. Rintracciato poco lontano, l’ucraino ha afferrato un poliziotto per la gola, insultandolo sia in madrelingua che in italiano. E’ stato messo a terra e ammanettato, ma nonostante questo continuava a dimenarsi. Una volta in questura, ha colpito un poliziotto sulla tibia sinistra con due calci, ma già prima sbatteva più volte la testa contro la paratia e i finestrini della volante. E’ stato arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale e multato per ubriachezza. E’ stato sottoposto ai domiciliari e questa mattina il giudice ha convalidato l’arresto.