«Dammi i soldi altrimenti faccio rapire la tua fidanzata», choc in piazza d'Armi

ANCONA - «Dammi i soldi altrimenti faccio rapire la tua fidanzata da alcuni miei amici». E' questo il racconto che un 27enne italiano ha fatto agli agenti della polizia di Ancona, intervenuti nella notte in piazza d'Armi.

Il giovane ha raccontato di essere stato avvicinato da uno sconosciuto che gli ha chiesto del denaro. Poi la minaccia di far rapire la fidanzata. Preoccupato dal fatto che la ragazza non gli rispondeva al telefono, il 27enne ha subito allertato la polizia che è intervenuta sul posto raccogliendo la sua testimonianza. Per fortuna alcuni minuti dopo si è riuscito a mettere in contatto con la giovane che lo ha tranquillizzato dicendo di non essere in pericolo. In corso le indagini.