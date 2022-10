Gli tremano le mani al controllo della polizia: trovato con la droga

ANCONA – Passano in piazza d'Armi e notano un gruppo di persone dirette in una zona di spaccio e decidono di seguirle. Così i poliziotti hanno pizzicato un uomo, con le tasche dei pantaloni piene di hashish. Il controllo risale a sabato sera. La pattuglia delle volanti ha intercettato delle persone sospette che, alla vista della polizia, si sono allontanate per appartarsi. Gli operatori decidevano di effettuare un controllo sui soggetti, durante il quale, uno di questi, appariva eccessivamente nervoso. Aveva le mani che gli tremavano. Dopo varie domande ha estratto dalla tasca dei pantaloni una bustina di plastica trasparente contenente della sostanza del tipo hashish e per tale motivo gli è stata contestata la sanzione della detenzione per uso personale di sostanza stupefacente.