Beccato a fumare hashish all'ombra della cattedrale: arrivano gli agenti

ANCONA - Beccati a fumare una canna sul piazzale del Duomo. A finire nei guai lunedì sera un giovane che è stato multato dalla polizia. Si trovava insieme ad un suo amico e stavano fumando quando, alla vista della pattuglia degli agenti, si sono alzati di scatto girandosi di spalle e cercando di sfuggire alla loro vista.

La loro noncalanche, però, non è bastata e sono stati sottoposti a controllo e identificati. Uno dei due nascondeva un pezzetto di hashish tra le mani. Lo ha consegnato spontaneamente dicendo che la droga era per uso personale. Così per lui è scattata la multa.