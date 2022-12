I giardinieri le piantano, qualcuno le ruba: furto di piante nelle fioriere lungo il corso

ANCONA - Gli addetti dell’Ufficio Verde del Comune di Ancona non hanno fatto in tempo a posizionarle che le piante, il giorno dopo, erano state già in parte rubate. Il furto in corso Garibaldi e non è la prima volta. Stamattina, all'inizio del corso, sono state portate via tre piante da una fioriera.

«I nostri tecnici del verde – dice l’assessore alle Manutenzioni, Stefano Foresi, - da tempo lamentano questo tipo di atti vandalici che inficiano i nostri sforzi per rendere più decoroso il cuore della città. Chiedo a tutti i cittadini di prestare massima attenzione a quanto accade e invito tutti al rispetto delle regole. Garantire il decoro cittadino non è soltanto un lavoro del Comune ma un impegno quotidiano di tutti».