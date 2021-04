Una pianta si abbatte sulla strada: intervengono i vigili del fuoco

I Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le 15,00 a Senigallia, sulla strada comunale del Filetto, per togliere una pianta caduta sulla strada impedendo il traffico dei mezzi.



Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Senigallia che ha tagliato l'albero liberando così la via. Per fortuna al momento della caduta della pianta non stavano transitando auto o pedoni e nessuna persona è rimasta coinvolta nell'accaduto.