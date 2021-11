Piano, un market nel mirino dei residenti: in arrivo un nuovo esposto

Non c’è pace per i residenti del Piano che, in particolare nella zona della via Scrima, stanno lamentando da tempo il mancato rispetto delle regole da parte di alcuni esercizi commerciali. L’ultimo, in ordine di tempo, sarebbe un minimarket che secondo le segnalazioni somministrerebbe alcolici fino a tarda notte non avendone i permessi.

Il malcontento è già arrivato alle autorità con gli avvocati che starebbero già raccogliendo il materiale adatto per effettuare un altro esposto. L’esercizio attenzionato, nei giorni scorsi, sarebbe stato oggetto di schiamazzi, urla e bivacchi.