Ordinanza anti alcol al Piano: «Più pulito, ma gli sbandati hanno solo cambiato base»

ANCONA – Il Piano senza alcol: a pochi giorni dall’entrata in vigore nelle vie del quartiere del divieto di consumare vino e birra per strada tutto il giorno, i commercianti tirano le fila e spiegano come «in pochissimo tempo la zona si sia ripulita molto» anche se «il timore è che sbandati e ubriaconi si siano solo spostati nelle vie più nascoste del rione, lontani da occhi indiscreti».

Operatori, baristi e commercianti chiedono di non spegnere i fari sulla questione sicurezza. «Tra quindici giorni – dice Francesco Barzillona titolare del bar pasticceria Maurizio di corso Carlo Alberto - quando sarà finito tutto il clamore mediatico, il problema potrebbe ricomparire. Non è che facendo i controlli una settimana e via si risolvono le cose. Ci vorrebbe un pattugliamento delle forze dell’ordine costante e magari meno plateale». Prosegue: «Adesso la situazione è calma, lo dicono anche i miei clienti, non ci sono più gli acolizzati che bivaccano sulle panchine. Tra loro ci sono stranieri, ma anche italiani sia chiaro. Sono tutti volti noti e sanno tutti chi sono». Lo conferma anche l’edicolante Renato Radicchi (nella foto) che dice: «Vedo molta più polizia in questi giorni, l’ordinanza funziona almeno nelle vie principali». Da giovedì scorso sono scattate 3 sanzioni per le persone trovate a bere lontano da locali e dehors. Dai giardinetti di piazza Ugo Bassi a corso Carlo Alberto la zona risulta più pulita ma basta allontanarsi dal fulcro del quartiere e spostarsi verso piazzale Loreto che le scene di sporcizia e incivilità ritornano: «Ci sono persone che bivaccano qui davanti ogni giorno – racconta Massimiliano Mangialardo che ha un’agenzia di pompe funebri. Un uomo due giorni fa si è abbassato i pantaloni e ha fatto pipì davanti ai passanti in pieno giorno. Questa è la quotidianità, noi siamo in prima linea me non è facile estirpare il degrado».