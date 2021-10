Piano, nonostante la sanzione il market continua ad essere aperto: fioccano le proteste

Nonostante il provvedimento di chiusura arrivato su segnalazione dell’Ufficio Licenze (PAS) della Questura, un minimarket di Corso Carlo Alberto sta continuando ad esercitare la sua attività soprattutto nelle ore serali. A seguito di questo sono tante le proteste da parte del vicinato che continua a lamentare schiamazzi fino a tarda notte.

In precedenza effettuando le relative verifiche, è emerso che l’esercizio non era in regola con la “Scia”, acronimo di segnalazione certificata di inizio attività (un’autocertificazione che consente alle imprese di cominciare, modificare, cessare un’attività senza dover attendere i tempi di attesa di verifiche e controlli. La documentazione, nel caso specifico, è stata ritenuta irricevibile e per riaprire dovrà essere trasmessa nuovamente.