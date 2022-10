Piano asfalti del Comune, in dirittura d’arrivo la prima tranche. Mappa e timeline dei prossimi interventi

ANCONA - Da ieri, lunedì 24 ottobre, è cominciato il cantiere per il rifacimento del manto stradale di via Torresi. La durata prevista dei lavori è di circa tre settimane, meteo permettendo, al termine dei quali si darà avvio al restyling di via Friuli e via De Bosis. Non mancheranno disagi alla viabilità, ma la buona causa di restituire alla città una migliore fruizione dei tratti stradali. Su via Torresi verrà applicato il senso unico alternato con l’impiego di appositi semafori. I mezzi pesanti, come ad esempio gli autobus, potranno transitare solamente in salita. Mentre per il percorso inverso è stato studiato un tragitto alternativo che passa per Via Foscolo, Via Benedetto Croce, Via Colle Verde, Via delle Grazie. «Quello di via Torresi è un intervento molto importante - sottolinea l’assessore alle manutenzioni Stefano Foresi -, perchè riguarda un tratto di forte passaggio e uno snodo cruciale per i collegamenti con la parte alta delle Grazie e Tavernelle fino alle frazioni». Nonché una zona della città di transito molto elevato, vista la presenza di quattro scuole nelle vicinanze.

La timeline

Entro novembre, dunque, si darà il via ai lavori in via De Bosis e via Friuli. Mentre entro dicembre si prevede di iniziare i cantieri per il restyling di parte di corso Mazzini, via Calatafimi, parte di via Elia, via Curiel, via Castelfidardo, piazza Stamira, via Montesanto e parte della Cameranense. Da finire, invece, il rifacimento di parte di via Strada Vecchia di Pietralacroce, di un tratto dell’arteria Aspio-Candia e della strada che dal cimitero di Montesicuro conduce all’Aspio. Mentre sono terminati i lavori in via Petrarca, via Maestri del Lavoro, parte di via Tavernelle, via Saba, parte di via Scrima e di via Tronto, via Ungaretti, parte di via Veneto, via Verga, parte di via Volta e via della Pergola, via Jesi, parte di via Zuccari, via Pesaro, via Ricostruzione, via Montale, parte di via Di Vittorio e via Castellano, la strada da Gallignano alla provinciale e parte di via I Maggio e via Strada Vecchia del Pinocchio. Il tutto per un ammontare di circa 6 milioni di euro.

Gli altri interventi

Entro dicembre andrà in gara l’appalto per i 5 lotti, da 900 mila euro ciascuno, per i lavori di rifacimento stradale che saranno avviati e completati nel 2023. Totale della spesa 4 milioni e mezzo di euro. Il primo lotto prevede un intervento su via Colombo e uno su via Conca. Il secondo lotto si occuperà della parte rimanente di via I Maggio, parte di via Scataglini e via Schiavoni. Con il terzo lotto di lavori si andrà ad intervenire su via Antinori, via Fabriano, via Leoni, via Macerata, via Marchetti, via Monte San Vicino e via Verdi. Quarto lotto: parte di via Albertini, via Fano, parte di via Mamiani più l’area del parcheggio adiacente, via Marsigliani, via Pasubio, via Recanati, parte di via Scrima e parte di via XXV Aprile. Infine il lotto cinque che prevederà interventi su: parte di via Brecce Bianche, parte di via Di Vittorio, sulla strada della Madonnetta (dal Pinocchio al Fornetto), parte di via Montacuto, parte di via Panoramica, parte di via Poggio e parte di via Zuccarini.