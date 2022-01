Incinta di 6 mesi, esce sul balcone e viene colpita dal petardo

Incinta di 6 mesi, colpita da un petardo fortunatamente in modo non grave. E’ un altro dei casi che si sono registrati ad Ancona la sera dell’ultimo dell’anno. La ragazza, 21 anni, è stata portata al Salesi, in condizioni non gravi ma con tanto spavento.

Secondo le ricostruzioni, la ragazza è stata colpita mentre stava brindando in terrazzo nella zona de Le Grazie. Qui è stata raggiunta dal petardo lanciato da alcuni ragazzi in strada. Nessuna conseguenza seria per la mamma, pericolo sventato anche per il bambino in grembo. La 21enne è stata dimessa dal pediatrico dopo qualche ora. Sul posto, oltre i mezzi del 118, anche la polizia per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Dei ragazzi che hanno lanciato il petardo, finora, nessuna traccia.