Pestaggio in pieno centro, ragazzo in ospedale con ferite al volto

ANCONA - Pestato in pieno pomeriggio a via Astagno, finisce in ospedale ma non vuole sporgere denuncia né raccontare ai carabinieri il motivo di quanto accaduto. E' successo oggi intorno alle 16. L'uomo, 29enne tunisino, è stato picchiato da un gruppo di connazionali per cause ancora in corso di accertamento. Sul posto automedica e Croce Gialla di Ancona per le prime cure. Sono arrivati anche i carabinieri, che non hanno trovato alcun tipo di collaborazione da parte della vittima. Ora il 29enne si trova a Torrette.