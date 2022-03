Ancora botte in centro: pestaggio in via degli Orefici, ferito un giovane

ANCONA - Preso a pugni e calci in testa. Pestaggio venerdì notte in pieno centro, a via degli Orefici. A farne le spese, riporta il Corriere Adriatico, è stato un 22enne. Il giovane è stato portato al pronto soccorso dagli amici. Per lui, prognosi di un mese.

Una discussione tra due gruppi, poi parole grosse anche alimentate dall'alcol. A via degli Orefici l’epilogo, con calci e pugni sferrati dal coetaneo, che poi si sarebbe allontanato con i suoi amici come se nulla fosse.