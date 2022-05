Brutali pestaggi e risse, nel locale ci sono troppi ubriachi molesti: scattano i sigilli

FALCONARA - Troppi ubriachi molesti: il locale viene chiuso per venti giorni. E' la decisione presa dal questore di Ancona su proposta dei carabinieri della locale Tenenza in seguito a numerosi episodi di risse e violenze che si sono susseguiti nel locale in centro. Fino al 25 maggio, dunque, il bar dovrà tenere le serrande abbassate.

Non è trascorso neppure un mese da quel 9 aprile quando alcuni clienti del bar avevano seminato il caos in piazza Mazzini. Un ragazzo di 27 anni aveva tirato fuori anche un coltello. Per fortuna era stato bloccato dai carabinieri intervenuti sul posto e multato per ubriachezza moltesta. Inoltre per lui era scattato il Daspo urbano. Ma poco tempo prima, il 26 novembre, alcuni clienti di quel bar erano rimasti coinvolti in una brutale aggressione ad una coppia, sempre avvenuta in piazza Mazzini. Cinque persone anche in quel caso avevano ricevuto il divieto di accesso alle aree urbane per un anno insieme alla denuncia per lesioni personali pluriaggravate in concorso. «Questi i due episodi più eclatanti - fanno sapere le forze dell'ordine - ma anche decine di interventi, effettuati dai carabinieri e dalla polizia locale falconarese, per comportamenti litigiosi e per persone moleste in stato di manifesta ubriachezza, tutte puntualmente raggiunte da sanzioni che, a quanto pare, ad oggi sembrano non aver sortito l’effetto sperato». Insomma, secondo i militari il locale era diventato «un abituale ritrovo di persone pregiudicate che da novembre 2021 all’aprile 2022 hanno creato episodi di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, nonché per la pacifica convivenza dei cittadini di Falconara». Così questa mattina, i militari della Tenenza, insieme al personale della Squadra Amministrativa e di sicurezza della Divisione P.A.S. della Questura di Ancona, hanno provveduto a chiudere il bar in questione.