«Ti stanno rubando la macchina», scende in strada e viene pestato

ANCONA - Aggressione in via Macerata. Un 50 enne italiano, secondo le prime ricostruzioni, è stato picchiato all'angolo con via Fano da un gruppo di persone. L'uomo sarebbe stato avvisato del fatto che il trio stava armeggiando intorno alla sua auto per rubarla. Una volta avvicinato alla vettura, sarebbe stato pestato. Sul posto sono arrivati i carabinieri e la Croce Gialla di Ancona. Il 50enne è stato portato a Torrette in codice giallo. Ricostruzione in fase di accertamento da parte dei militari.