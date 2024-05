Mandibola fratturata dopo un pestaggio in spiaggia. «Volevo solo difendere un amico»

FALCONARA - Fa serata con gli amici e per difenderne uno viene pestato in spiaggia riportando la frattura della mandibola. Vittima un 30enne originario del Mozambico ma residente da anni in città. Sarebbe stato preso a pugni da un 28enne di origini rom in uno chalet lungomare. Insieme all’aggressore ci sarebbero state altre sei persone però mai identificate. La parte offesa ha riconosciuto solo il 28enne che ha indicato anche ieri in aula, al tribunale di Ancona, dove la vicenda è finita a processo davanti al giudice Matteo Di Battista. Imputato il rom, accusato di lesioni personali in concorso con altre persone rimaste ignote. È difeso dall’avvocato Filippo Paladini. La vittima ieri è stata sentita in aula e ha raccontato i fatti avvenuti il 12 luglio del 2020. Era fine serata quando il suo gruppo di amici si sarebbe imbattuto nel gruppo di amici del rom. Un amico del sudafricano ha iniziato a litigare con un amico del rom, per futili motivi. Poco dopo sembravano essersi riappacificati. Lasciando lo chalet si erano rivisti e il diverbio era ricominciato.

Per placare gli animi è intervenuto il sudafricano cercando di dividerli ma si sarebbe fatto avanti anche il rom che avrebbe detto all’altro: «Tu non fare troppo il gradasso». Poi gli avrebbe sferrato due pugni in faccia. «Sono finito a terra e ho sentito cinque-sei persone sopra di me - ha detto il 30enne - tutte mi colpivano. Dopo sono tornato a casa. Al mattino sono andato in ospedale perché mi faceva male tutto ed ero tutto gonfio». È partita la denuncia ai carabinieri che hanno poi identificato il rom. L’imputato però respinge le accuse, la vittima non l'ha mai vista in vita sua. Prossima udienza il 3 ottobre per esame dell'imputato, discussione e sentenza.