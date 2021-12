Nella pescheria senza mascherina, multati titolare e cliente: l'attività chiude 5 giorni

Ancona controlli al Piano da parte dei carabinieri di Ancona nel weekend. In totale sono state controllate 147 persone e 105 veicoli. Un 29enne è stato individuato alla guida della sua auto e fermato per un controllo. I militari lo hanno sottoposto ad alcol test ed è risultato positivo. Per lui è scattato il ritiro della patente.

Ma non è tutto. La titolare e un cliente di una pescheria al Piano sono stati multati dai carabinieri della Compagnia di Ancona perché trovati al lavoro senza mascherine. Inoltre nel locale mancava il gel igienizzante e il cartello con scritta la capienza massima del locale. Così per loro è scattata la multa mentre la pescheria dovrà abbassare le serrande per cinque giorni lavorativi.