Pesce scaduto e maxi multa, la replica del ristorante degli Archi: «Notizie del tutto infondate»

ANCONA - Riportiamo integralmente la nota del Ristorante Cinese e Orientale degli Archi riguardo i controlli effettuati nei giorni scorsi dalla polizia di Ancona. I titolari smentiscono quanto riferito dalle forze dell'ordine e riportato da AnconaToday su batteri e cibo scaduto.

«In relazione a quanto apparso sulla stampa e sui media nei giorni scorsi, la proprietà del ristorante, nel riservarsi di agire nei confronti di coloro che hanno diffuso notizie false e gravemente lesive del buon nome e di anni di attività dell?esercizio, costantemente controllato senza alcun rilievo, tengono a precisare che in seguito all?ispezione del 2 dicembre scorso, nessuna chiusura, né del ristorante cinese, né del sushi,è mai stata disposta dall?autorità intervenuta. Non corrisponde inoltre in alcun modo al vero che siano stati trovati 15 o addirittura 40 kg di pesce scaduto (come riportato dalla stampa): in frigo, come rilevabile dai verbali, vi era meno di 1 kg di pesce congelato scaduto il 1 dicembre (vale a dire il giorno prima dell?ispezione), in attesa di essere smaltito. Nessun batterio, di nessun tipo, e stato rilevato nei cibi o altrove. Le notizie apparse, che hanno allarmato i clienti e svuotato il locale, sono quindi del tutto infondate. Abbiamo sempre avuto il massimo rispetto della clientela e delle leggi che regolano la nostra attività: un pavimento può essere non perfettamente pulito a fine servizio e con il locale pieno, magari ci meritiamo la multa che c?è stata comminata, ma non certo questa assurda ed infondata gogna mediatica. Il ristorante è aperto, la qualità e l?igiene garantite, come da ormai oltre vent?ann. Confidiamo in un efficace smentita di chi, forse avendo informazioni sbagliate, ci ha ingiustamente denigrato. In caso contrario saranno i nostri avvocati ad occuparsene».