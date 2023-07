Pesce venuto senza licenza e sotto il sole cocente. Sequestrati 100 chili di prodotto al porto

ANCONA – Non avevano la licenza per vendere il pesce e il prodotto ittico era pure mal conservato: sotto il sole, senza il ghiaccio per refrigerarlo e messo sulla strada esponendolo allo smog del traffico. Per due operatori è scattata una multa di 3mila euro e il sequestro della merce per un totale di 100 chilogrammi. Il controllo è avvenuto questa mattina, al Mandracchio, da pare dei militari del reparto operativo Aeronavale della guardia di Finanza di Ancona e del personale della guardia costiera. Controlli mirati a tutela della salute pubblica e finalizzati a reprimere il fenomeno della vendita abusiva al porto. Due venditori non avevano l'autorizzazione per la commercializzazione al dettaglio ed erano sprovvisti anche della documentazione attestante la provenienza del pescato. Le condizioni igieniche del pesce erano pessime, esposto alle elevatissime temperature di questo periodo estivo, conservato in cassette di polistirolo prive di ghiaccio necessario a garantire la corretta conservazione e quindi potenzialmente pericolose per gli inconsapevoli acquirenti. La vendita del pescato era su bancali di legno a ridosso della strada, con diretta esposizione all’inquinamento prodotto dal traffico veicolare del porto, oppure adagiato direttamente sulla strada in attesa dei consumatori di passaggio. I 100 chili, del valore di 2mila euro. sono stati destinati allo smaltimento.