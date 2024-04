Petardi e lancio di un fumogeno nel settore del Pescara: Ancona multata dal Giudice sportivo

ANCONA - Duemila euro di multa per violazioni riguardanti l'ordine e la sicurezza dello stadio. Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, affiancato da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, ha emesso il comunicato ufficiale riguardante le sanzioni disciplinari nei confronti della US Ancona, in seguito ai comportamenti dei propri tifosi durante il Derby dell'Adriatico contro il Pescara, ultimo match di regular season in Serie C, concluso 2-0 per i biancorossi. Tra i comportamenti incriminati, spiccano l'esplosione di sei petardi e il lancio di fumogeni e bottigliette d'acqua verso il Settore Tribuna Adriatica, senza che si verificassero conseguenze gravi.

Pescara Sanzionato per Condotta dei Tifosi

Sempre nell'ambito delle sanzioni, il Giudice Sportivo ha provveduto ad ammendare anche il Pescara, per comportamenti dei suoi sostenitori. L'ammenda, pari a 2.000 euro, è stata causata dal lancio di fumogeni e petardi sul terreno di gioco e per il superamento del cordone di sicurezza da parte di alcuni tifosi, senza che si registrassero conseguenze particolarmente gravi.