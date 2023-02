A strascico in zona vietata, denunciato il comandante di un peschereccio. Prodotti ittici congelati male e non tracciati: sanzioni

Controlli sulla filiera della pesca tra Gabicce e San Benedetto da parte della Guardia Costiera, coordinati dal centro di controllo pesca della direzione marittima di Ancona. I militari hanno effettuato, in totale, 52 attività ispettive su pescherecci (sia a mare che allo sbarco), pescherie, ristoranti, venditori ambulanti, G.D.O. (Grande Distribuzione Organizzata) e piattaforme logistiche, all’esito delle quali sono state accertate e sanzionate 13 irregolarità amministrative, per un valore di circa 17.600 euro. Undici i sequestri di prodotto ittico di diversa tipologia e specie, per un totale circa di 524 chili.

Tra le operazioni di maggior interesse c'è l' ispezione condotta presso i locali in uso ad un centro d’asta, dove è stato rinvenuto un bancale composto da 23 cassette in polistirolo con all'interno “alici” ed un esemplare di “palombo”, per un peso complessivo totale pari a circa 260 chili di prodotto ittico, privo di etichettatura e documentazione che ne attestava la tracciabilità. Il prodotto è stato sequestrato.

Durante l’ispezione dei congelatori di una pescheria è stato rinvenuto prodotto congelato in modo ritenuto non efficace, in violazione dei principi e delle disposizioni normative in materia di HACCP. Il titolare dell’esercizio commerciale è stato quindi, sanzionato e il prodotto, di complessivi 130 chili, è stato sequestrato. Durante i controlli è stato anche individuato un peschereccio che operava "a strascico" in una zona di mare vietata alla pesca. Multa di 4mila euro e sequestro del pescato. Denunciato il comandante per aver navigato oltre i limiti consentiti dalla certificazione di sicurezza prevista.