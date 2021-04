Pesca irregolare, sequestrate 2mila chili di vongole: multe per 16mila euro

Maxi sequestro di vongole pescate in modo irregolare: la capitaneria di Porto di Ancona ha sequestrato e ributtato in mare oltre 2mila chili di vongole vive. Inoltre sono state verbalizzate multe per oltre 16mila euro ai pescatori. Nella nottata scorsa e stamattina è stata condotta un'attività di vigilanza sulle attività di pesca da parte del personale della capitaneria di Porto di Ancona e dell’Ufficio circondariale marittimo di Civitanova Marche

Controllati anche i requisiti di tracciabilità del prodotto ittico trasportato via terra nelle fasi immediatamente successive. Nell’ambito dei controlli, gli ispettori della Guardia Costiera hanno accertato la violazione delle vigenti norme nazionali sulle distanze minime dalla costa per svolgere le attività di pesca con draghe idrauliche. Così hanno procedendo alla contestazione e sanzione a carico di un motopesca che svolgeva questa attività ad una distanza inferiore a quella consentita nelle acque del capoluogo dorico

Sempre ad Ancona sono state accertate altre due violazioni a carico di due trasportatori di prodotto ittico di aziende locali. In entrambi i casi, trasportavano all’interno del proprio veicolo refrigerato, un quantitativo totale di circa 2.050 chili di vongole prive di qualsiasi documentazione che ne attestasse la provenienza. La violazione è stata riscontrata anche dal personale dell’Ufficio circondariale marittimo di Civitanova Marche che ha sequestrato 150 chili di vongole sprovviste della tracciabilità, nonché delle informazioni utili al consumatore per l’identificazione, il metodo di cattura e la provenienza del prodotto ittico. Si è, dunque, dato luogo alle relative contestazioni degli illeciti e relative sanzioni amministrative per un totale di 16.500 euro procedendo al sequestro degli interi quantitativi privi di tracciabilità.

Le vongole, ancora vive, sono state rigettate in mare da unità navali del Corpo. Inoltre i controlli documentali posti in essere hanno permesso l’accertamento della violazione di un’altra draga idraulica relativa all’errata compilazione del giornale di pesca, all’interno del quale non erano indicati la cattura ed il relativo sbarco di circa 200 chili di prodotto ittico.

Al termine dell’attività sono stati sequestrati e rigettati in mare qualcosa come 2.100 chili di vongole, tutelata la fascia di rispetto minima dalla costa ove vige il divieto di effettuare attività di pesca con draghe idrauliche e irrogate sanzioni per 7mila euro.

