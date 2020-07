Pesca, Piattaforma 210: erogati contributi a sostegno del settore

ANCONA - Piattaforma 210, erogati in pratica a tutti i richiedenti i contributi a fondo perduto per il sostegno alle imprese della pesca danneggiate dall'emergenza Covid. Il bando per la misura 42 relativa al settore ittico si è chiuso lo scorso 8 luglio con oltre 600 domande da parte degli imprenditori di settore. Le erogazioni sono state 613, in sostanzia la totalita' delle istanze ha già ottenuto risposta.

«L'importo stanziato dalla Regione - commenta il capogruppo Pd in Consiglio regionale, Francesco Micucci - per la specifica misura è stato di oltre 2 milioni (2.025.000) di cui un milione e 25mila euro per le spese correnti ed un altro milione per investimenti. Risorse, in entrambi i casi, destinate alla sicurezza dei lavoratori e all'adeguamento dell'impresa a nuove modalita' di commercializzazione del prodotto ittico. Sin dall'inizio abbiamo detto che la Piattaforma 210 per le misure di sostegno economico post Covid doveva essere uno strumento in grado di assicurare la rapidità di trasferimento delle risorse a disposizione dei marchigiani, e così è stato. Per quanto riguarda la pesca a pochi giorni dalla chiusura del bando, quasi la totalità dei richiedenti ha già ricevuto il contributo. Un aiuto fondamentale per le imprese ittiche che, a seguito dell'emergenza sanitaria e del lockdown, si sono dovute reinventare e mettersi alla prova, sperimentando anche modalità inedite di vendita del proprio prodotto»