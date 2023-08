Pesca abusivamente ricci di mare, multe e sequestri non l'hanno mai fermato: ora dovrà stare lontano da Ancona

ANCONA - Foglio di via per un italiano di 57 anni, sorpreso dal personale della Stazione Navale della Guardia di finanza mentre pescava ricci di mare abusvamente. All'uomo, recidivo, sono stati sequestrati 10mila esemplari di ricci, oltre all'attrezzatura usata per la pesca. Multato, era stato più volte indentificato dalle forze dell'orsine. Ora non potrà tornare ad Ancona per tre anni. Il rovvedimento è stato emesso dal questore di Ancona, Cesare Capocasa.