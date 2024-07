Scoperti a pescare abusivamente nella notte: sequestrate tre tonnellate di cozze e multe per oltre 20mila euro

ANCONA – Ad appena 15 giorni dal sequestro di ricci di mare e ad una settimana dall’ultimo sequestro di vongole, il Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Ancona ha eseguito l’ennesimo sequestro di circa 3 tonnellate di mitili (cozze nere), pescati abusivamente nelle acque del litorale di Ancona, nella zona tra Falconara Marittima ed Ancona con l’impiego sia di pattuglie a terra, che di un’unità navale.

I finanzieri di pattuglia, nella tarda serata, hanno sorpreso due persone a bordo di altrettante barche da pesca, appena rientrati da una battuta di pesca di mitili, mentre erano intenti ad ormeggiare all’interno del porto di Ancona. Avvicinatisi alle barche per eseguire un controllo, è stata notata la presenza a bordo, di un ingente quantitativo di cozze, ma anche nelle vicinanze di un altro natante da diporto, anche quello carico di cozze, risultato essere di proprietà di uno dei due pescatori.

Il prodotto ittico pescato, circa 3 tonnellate di molluschi bivalve tipo mitili, è stato sequestrato, mentre i due pescatori sono stati sanzionati per la pesca abusiva professionale, effettuata in tempo vietato, per un ammontare complessivo di 4mila euro. Inoltre, ad uno dei due pescatori, risultato proprietario del natante da diporto, è stata notificata un’ulteriore multa per un ammontare complessivo di oltre 17mila euro, per aver violato la normativa connessa all’esercizio della pesca sportiva, avendo ben oltre superato i limiti quantitativi consentiti, pari a 50 chili. Le cozze, ancora vive, sono state rigettate immediatamente in mare, al fine di evitare ulteriori danni all’ecosistema marino.