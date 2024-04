Sempre ubriaco picchia moglie e figlie poi distrugge casa: a processo

FALCONARA - Il bere lo aveva trasformato. Una dipendenza cronica che innescava forti litigi in casa che finivano con picchiare moglie e figlie. Lo avrebbe fatto un peruviano di 50 anni che ha alle spalle anche tre condanne per guida in stato di ebbrezza. Nemmeno la sera di Natale si era trattenuto. Era il 25 dicembre del 2022 e aveva alzato le mani sulla consorte, 53 anni, peruviana anche lei. A difendere la madre era intervenuta una delle tre figlie, appena maggiorenne. Si era messa in mezzo e il padre l'aveva presa a schiaffi. Dopo lo sfogo aveva cacciato di casa tutte e quattro, la moglie e le ragazzine (una era minorenne). Non sapendo dove passare la notte avevano chiesto ospitalità ad una parente. La mattina dopo avevano provato a tornare a casa ma appena varcato l’uscio il peruviano le aveva aggredite di nuovo con colpi sulla testa e calci. Poi aveva lanciato addosso alle figlie le ante di un armadio che aveva distrutto la sera prima. In casa era tutto a pezzi.

Il peruviano si era sfogato sui mobili rompendoli. L’uomo ieri è stato rinviato a giudizio dal giudice Alberto Pallucchini. Per lui si aprirà il processo davanti al collegio il prossimo 5 novembre. È difeso dall’avvocato Natalia Boemi. Parti civili con gli avvocati Jacopo Saccomani e Edoardo Massari la moglie e le figlie. È accusato di maltrattamenti in famiglia, lesioni e getto pericoloso di cose. Gli episodi più gravi vanno da dicembre del 2022 ad agosto del 2023. In estate di nuovo botte a moglie e figlie, le ha schiaffeggiate e spinte a terra poi ha cercato di colpirle lanciando uno specchio caduto sul pavimento. Finite in ospedale hanno riportato 5 giorni di prognosi. Da lì in poi hanno lasciato l'abitazione per sempre ed è partita la denuncia.