Febbre e tosse, poi la tragedia: muore neonata, choc al Salesi

ANCONA - Pertosse e virus respiratorio sinciziale. Sarebbe questa la combo risultata fatale alla neonata di soli 15 giorni. Tragedia ieri pomeriggio al Salesi. La piccola era nata due settimane fa da un parto senza alcuna complicanza ed era regolarmente tornata a casa. Nel corso dei giorni si sono manifestati dei sintomi, tra cui tosse e febbre. Sabato i genitori hanno deciso di portarla al Pronto Soccorso del pediatrico e i medici hanno optato per il ricovero. Con il passare delle ore, le condizioni sono peggiorate fino allo spostamento in Rianimazione. Inutili gli sforzi del personale sanitario. Le prime ricostruzioni indicano, come cause della tragedia, il mix tra pertosse e virus sinciziale (Vrs). Ad oggi non risulta disposta l'autopsia, né l'apertura di un fascicolo da parte della Procura.