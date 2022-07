Era scomparso 10 giorni fa da Rimini, un passante lo nota sul ciglio della strada: «Non so dove mi trovo»

ANCONA - Un passante lo ha notato in via Pogdora mentre, seduto sul ciglio della strada, fissava con guardo smarrito due grandi sacchi dell'immondizia contenenti effetti personali e vestiario. Lui, un uomo di 61 anni, era scomparso una decina di giorni fa da Rimini, facendo perdere le proprie tracce. «Non so dove mi trovo» ha detto agli agenti della polizia di Ancona, intervenuti sul posto per identificarlo. E' successo nel pomeriggio di ieri.

A dare l'allarme era stato il fratello che ne aveva denunciato la scomparsa circa 10 giorni fa. Proprio quest'ultimo, avvisato dalla polizia, ha preso il primo treno utile da Rimini ed ha raggiunto il capoluogo dorico. Il 61enne, alla luce delle precarie condizioni psico-fisiche evidenziate, è stato trasportato presso l’ospedale di Torrette per tutti i necessari accertamenti sanitari. Una storia a lieto fine visto che i fratelli si sono così ricongiunti, rientrando alcune ore dopo nella propria città.