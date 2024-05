Paura in mare, persona cade dalla barca nei pressi della Scalaccia: arrivano i sommozzatori

ANCONA - Momenti di paura nel tardo pomeriggio di oggi, poco prima delle 20.00, in mare a sud della spiaggia “La Scalaccia”. Per cause in fase di accertamento una persona è caduta in acqua dalla propria imbarcazione.

Sul posto i vigili del fuoco ed i sommozzatori con la motobarca. Sono stati proprio loro a recuperare la persona caduta in acqua e trasportarla a riva.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO