Persi 650mila euro per la pista ciclabile di Padiglione. Latini: «Chiedo intervento di Acquaroli»

OSIMO - «È una notizia che non avrei mai voluto dare: sono persi i 650mila euro di finanziamento per la realizzazione della pista ciclabile nel tratto finale di Padiglione di Osimo». A dichiararlo è il presidente del consiglio regionale delle Marche, Dino Latini. «Il contributo di 650mila euro è stato concesso al Comune di Osimo nel marzo 2020 con vincolo di rendiconto nel dicembre 2021 - specifica Latini -. La Regione Marche ha prorogato di un anno la rendicontazione con vincolo di aggiudicazione dei lavori entro il dicembre 2022. Ma neanche nel 2022 il Comune di Osimo ha rendicontato l’opera». Essendo fondi statali gestiti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con regole rigide, i fondi non possono essere ulteriormente prorogati. «Un vero peccato - sentenzia Latini -, un’altra grave perdita per Osimo. Mi faccio portavoce verso l’assessore ai lavori pubblici Francesco Baldelli e il presidente Francesco Acquaroli per cercare di recuperare in qualche modo il finanziamento da destinare alla realizzazione di piste ciclabili».