Perseguita una donna della quale si è invaghito, per lui si aprono le porte del carcere

FABRIANO- Vìola la misura alternativa alla detenzione, arrestato dai poliziotti del Commissariato di Fabriano il 34enne disoccupato che due anni fa era stato condannato per atti persecutori ai danni di una giovane della quale si era invaghito. L’uomo spesso passava le notti sotto l’abitazione della donna, la seguiva in auto lungo le vie cittadine, una volta l’ha persino raggiunta all’interno dello spogliatoio femminile di una palestra e seguita a piedi difronte al commissariato di Polizia, dove la giovane si era rifugiata per chiedere aiuto. Condannato definitivamente a due anni e mezzo di reclusione, il fabrianese aveva potuto accedere ad una misura alternativa alla detenzione, controllato da forze di polizia e servizi sociali per verificare il percorso di recupero. Nelle ultime settimane però il 34enne ha violato ripetutamente le prescrizioni imposte ed è stato sorpreso dalle pattuglie di sera, in più occasioni, per le vie e i bar cittadini invece che rientrare nella propria abitazione. Ne è quindi scaturita una segnalazione urgente all’Autorità giudiziaria di controllo che ha emesso l’ordine di sospensione della misura alternativa con il contestuale accompagnamento in carcere. Al termine dell’espiazione della pena, la posizione del fabrianese sarà valutata dalla questura di Ancona – Ufficio misure di prevenzione, al fine dell’irrogazione di eventuali di misure preventive alla commissione di ulteriori reati.