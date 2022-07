Non si rassegna alla fine della storia, perseguita l'ex e le spacca anche la macchina

MONTEMARCIANO - Non voleva rassegnarsi alla fine della relazione con la sua ormai ex compagna. Aveva iniziato a tempestarla di telefonate minacciose. Era arrivato fino al punto di spaccarle anche l'automobile. Così la donna si era rivolta ai carabinieri in preda alla disperazione. Un trentenne residente nell'anconetano è stato arrestato in seguito ad accurate indagini svolte dai carabinieri di Montemarciano e dai loro colleghi del Norm.

Ieri pomeriggio è scattato il provvedimento. L'uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria. Per la vittima invece si è attivata la rete di protezione scattata con la sua denuncia alle forze dell'ordine.