Ha precedenti e viene trovato con il permesso di soggiorno scaduto: denunciato

ANCONA- Proseguono i controlli ad “Alto impatto” nelle zone più vulnerabili della città, disposti dal questore di Ancona, Oreste Capocasa, d’intesa con il prefetto Saverio Ordine. Questa mattina il servizio svolto dagli operatori della questura e dagli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Perugia ha riguardato la zona degli Archi, della stazione e del Piano. Sono state 187 le persone identificate, di cui oltre 40 i soggetti gravati da precedenti giudiziari. Tra questi, un egiziano di 30 anni che, nei pressi di piazza Stamira, alla vista dei poliziotti ha affrettato il passo per sottrarsi al controllo. Raggiunto dai poliziotti è stato identificato. Dal controllo è emerso che l’uomo aveva precedenti per reati contro la persona ed era in possesso di un permesso di soggiorno scaduto da oltre un anno. Il trentenne non ha saputo spiegare il perché non avesse mai rinnovato la documentazione e si è limitato ad esibire una generica richiesta di appuntamento presso il locale Ufficio immigrazione. Condotto in questura, è stato denunciato. Nei tre posti di controllo dislocati in alcune zone strategiche della città, sono stati controllati 40 veicoli. Un uomo straniero di 50 anni è stato sanzionato perché alla guida con revisione e polizza assicurativa scadute da diverso tempo, mentre l’auto è stata sottoposta a fermo.