Permessi di soggiorno ed espulsioni: la questura fa il bilancio dei primi 3 mesi del 2023

ANCONA – Stranieri, rilasciati una media di 46 permessi di soggiorno al giorno. E' il dato dei primi tre mesi del 2023 dell'ufficio immigrazione della questura. Da gennaio a marzo sono stati 4.200 quelli firmati, in maggioranza per motivi di studio e lavoro. Particolare attenzione è stata rivolta alle formalizzazioni di protezione internazionale, con ben 675 pratiche avviate. Proprio la presenza di migranti che aspettano i documenti è diventato negli ultimi mesi un problema per la città di Ancona con stranieri che dormono ovunque in attesa di vedersi dare il riconoscimento di rifugiato. Scuole abbandonate, i giardini vicino alla questura, la spiaggia del Passetto e i portici di condomini sono diventati rifugi di fortuna di disperati. Sul fronte dell’illegalità sono stati nove gli accompagnamenti ai Cpr, centri di permanenza per i rimpatri, presenti sul territorio nazionale, di individui privi dei titoli per la permanenza, che verranno rimpatriati con voli dedicati. Il personale della questura di Ancona specializzato ha eseguito cinque accompagnamenti alle frontiere aeree, due allontanamenti di cittadini comunitari e 17 espulsioni amministrative. Infine 25 i provvedimenti del questore, di cui 18 ordini di allontanamento e sette misure.