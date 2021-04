Rimosse le parti pericolanti dal Palazzo della Filanda: intervengono i vigili del fuoco

Le parti traballanti dello storico edificio rischiavano di cadere sulla strada mettendo in pericolo i passanti. E' servita l'autoscala per portare a termine l'intervento dei pompieri

Alcune parti pericolanti della facciata del palazzo storico della Filanda, in via Testaferrata, sono state rimosse oggi alle 13.30 dai vigili del fuoco di Senigallia. Per portare a termine l'intervento sulla struttura, sottoposta a vincolo storico, è servito l'aiuto dell'autoscala che è stata trasportata direttamente dalla centrale dei vigili del fuoco di Ancona.

Le parti traballanti, infatti, rischiavano di cadere sulla strada mettendo in pericolo i passanti. Per fortuna nessuno è rimasto coinvolto. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale.