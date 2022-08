Conduttura ko, la via diventa un ruscello: strada chiusa al traffico

ANCONA - Guasto alla conduttura, perdita d’acqua e via Chiusa. Off-limits via Salmoni.

La strada è stata chiusa al traffico intorno alle 13 e l’acqua, fuoriuscita inizialmente in quantità abbondante, si è riversata anche lungo via del Conero. Lo stesso Comune, in una nota via Telegram, ha segnalato l' «abbondante fuoriuscita d'acqua» e ha invitato a prestare attenzione anche nel percorrere la vicina via del Conero. I tecnici di Viva Servizi sono sul posto e la situazione è sotto controllo.